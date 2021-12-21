facebook_pixel
    21 декабря 2021, 15:45

    Россиянам рассказали, можно ли найти хорошее вино за 400 рублей

    Эксперт Максим Черниговский: хорошее и недорогое вино производят на Кубани и в Крыму

    Оксана Лавнюженко

    Специалисты журнала Forbes представили рейтинг российских вин от 500 до 4000 рублей и выше. О том, можно ли в России купить хорошее и качественное вино за минимальную цену, рассказал генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, сообщило РИА ФАН.

    Россиянам рассказали, можно ли найти хорошее вино за 400 рублей

    По словам специалиста, винодельчатые регионы, например, Краснодарский край или Крым, предлагают вполне достойную и недорогую продукцию.

    «Понятно, что вина за 200 рублей не смогли бы попасть в этот рейтинг (имеется ввиду рейтинг вин, опубликованный журналом Forbes), но за 200-250 рублей можно купить вполне приличное вино, которое раньше входило в категорию столовых вин. Например, из какого-нибудь винодельческого региона типа Краснодара или того же Крыма. Да, это не какой-то высочайший винодельческий респект, но это качественное, нормальное вино. А если говорить о продукции, которая бы отвечала мировым аналогам высочайшего класса, то посмотрите в рейтинг, там все начинается от 500 рублей», — сообщил эксперт.

    Он добавил, что при выборе вина не стоит смотреть только на цену. Ориентироваться нужно в первую очередь на то, является продукт легальным или нет. В этом покупателю может помочь специальное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Без приложения также можно проверить качество вина. Любой магазин по требованию должен предоставить лицензию на право розничной реализации алкогольной продукции, заключил Черниговский.