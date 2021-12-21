Россиянам рассказали, можно ли найти хорошее вино за 400 рублей

Специалисты журнала Forbes представили рейтинг российских вин от 500 до 4000 рублей и выше. О том, можно ли в России купить хорошее и качественное вино за минимальную цену, рассказал генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, винодельчатые регионы, например, Краснодарский край или Крым, предлагают вполне достойную и недорогую продукцию.

«Понятно, что вина за 200 рублей не смогли бы попасть в этот рейтинг (имеется ввиду рейтинг вин, опубликованный журналом Forbes), но за 200-250 рублей можно купить вполне приличное вино, которое раньше входило в категорию столовых вин. Например, из какого-нибудь винодельческого региона типа Краснодара или того же Крыма. Да, это не какой-то высочайший винодельческий респект, но это качественное, нормальное вино. А если говорить о продукции, которая бы отвечала мировым аналогам высочайшего класса, то посмотрите в рейтинг, там все начинается от 500 рублей», — сообщил эксперт.

Он добавил, что при выборе вина не стоит смотреть только на цену. Ориентироваться нужно в первую очередь на то, является продукт легальным или нет. В этом покупателю может помочь специальное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Без приложения также можно проверить качество вина. Любой магазин по требованию должен предоставить лицензию на право розничной реализации алкогольной продукции, заключил Черниговский.