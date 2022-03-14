Россиянам рассказали, могут ли наказать за использование Instagram

Доцент факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук Тимур Соколов рассказал россиянам, могут ли они быть наказаны в случае пользования Instagram. Об этом написал Life.

По словам эксперта, сейчас в России не существует правовых оснований для преследования или наказания за использование данной социальной сети.

«В юридическом плане для России эта ситуация на данный момент беспрецедентна. Исчерпывающих комментариев, может ли быть наказуемо использование заблокированной соцсети, пока не дали ни Роскомнадзор, ни Генеральная прокуратура РФ», — подчеркнул он.

Также в нынешнем российском законодательстве нет запретов на пользование VPN-сервисами, которые предоставляют доступ к заблокированной социальной сети, резюмировал Соколов.