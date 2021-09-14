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    14 сентября 2021, 13:52

    Россиянам рассказали лайфхак, как спасти помутневшие банки с огурцами

    Артур Блянихов

    «Утро.ру» рассказало, как можно спасти помутневшие банки с огурцами.

    Обычно банки с огурцами мутнеют из-за того, что во время готовки были допущены ошибки. Другая причина может быть в некачественных крышках, пропускающих воздух.

    Если мутный осадок через пару дней после закрутки не опустится на дно, то надо открыть банку и промыть овощи кипятком и снова засолить их, добавив немного больше уксуса. Еще один вариант — прокипятить рассол и залить им огурцы. Затем эту процедуру следует повторить.