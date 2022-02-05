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    05 февраля 2022, 04:57

    Россиянам рассказали, куда жаловаться при отсутствии индексации зарплаты

    Юрист Ибрагимова: при отсутствии индексации зарплаты можно пойти в трудовую инспекцию

    Дарья Бунякова

    Работодатели обязаны индексировать зарплаты своих сотрудников. Если сумму не увеличивают, то можно обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. Об этом рассказала руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.

    Россиянам рассказали, куда жаловаться при отсутствии индексации зарплаты

    «Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты является одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников. <…> То есть индексация — это гарантия, которую обязан предоставить каждый работодатель», — сказала юрист агентству «Прайм».

    Она добавила, что руководство должно индексировать выплаты независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. В противном случае работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию. После получения жалобы инспекция и прокуратура приступят к проведения внеплановой проверки.

    По итогам работы компанию обяжут устранить нарушение. Также работодателя могут привлечь к административной ответственности. Для должностных лиц установлен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Организации придется заплатить сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Еще сотрудник может обратиться в суд с иском против работодателя.