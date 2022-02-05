Россиянам рассказали, куда жаловаться при отсутствии индексации зарплаты

Работодатели обязаны индексировать зарплаты своих сотрудников. Если сумму не увеличивают, то можно обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. Об этом рассказала руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.

«Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты является одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников. <…> То есть индексация — это гарантия, которую обязан предоставить каждый работодатель», — сказала юрист агентству «Прайм».

Она добавила, что руководство должно индексировать выплаты независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. В противном случае работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию. После получения жалобы инспекция и прокуратура приступят к проведения внеплановой проверки.

По итогам работы компанию обяжут устранить нарушение. Также работодателя могут привлечь к административной ответственности. Для должностных лиц установлен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Организации придется заплатить сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Еще сотрудник может обратиться в суд с иском против работодателя.