28 ноября 2022, 16:17
Россиянам рассказали, куда жаловаться на плохое электричество
Минэнерго планирует ввести в правовое поле понятие «качество электроэнергии»
Журналисты «Парламентской газеты» выяснили, куда обращаться россиянам, у которых в квартире постоянно мерцают лампочки или вышла из строя техника из-за перепада напряжения. По словам представителей министерства энергетики, в правовом поле появится понятие «качество электроэнергии».
В документе от 23 ноября говорится, что требования к качеству электрической энергии должны выполняться при разработке и выборе технических решений по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики.
Реклама
По мнению авторов документа, антимонопольная служба должна контролировать соблюдение энергетическими организациями всех требований, связанных с качеством электроэнергии.
Реклама
В том случае, если энергоснабжающая или управляющая компании не отреагировали на ту или иную претензию, то потребители могут смело обращаться в суд.
Реклама
Реклама