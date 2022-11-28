Общество 28 ноября 2022, 16:17 Россиянам рассказали, куда жаловаться на плохое электричество Минэнерго планирует ввести в правовое поле понятие «качество электроэнергии»

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Журналисты «Парламентской газеты» выяснили, куда обращаться россиянам, у которых в квартире постоянно мерцают лампочки или вышла из строя техника из-за перепада напряжения. По словам представителей министерства энергетики, в правовом поле появится понятие «качество электроэнергии».

В документе от 23 ноября говорится, что требования к качеству электрической энергии должны выполняться при разработке и выборе технических решений по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики.

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По мнению авторов документа, антимонопольная служба должна контролировать соблюдение энергетическими организациями всех требований, связанных с качеством электроэнергии.

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В том случае, если энергоснабжающая или управляющая компании не отреагировали на ту или иную претензию, то потребители могут смело обращаться в суд.