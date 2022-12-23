Общество 23 декабря 2022, 22:55 Россиянам рассказали, куда жаловаться на неубранный снег во дворах Эксперт Абдуллаев пояснил, куда обратиться по вопросу неубранного снега

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Эксперт Народного фронта Темур Абдуллаев рассказал россиянам, куда можно обратиться, чтобы дворы расчистили от снега. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

Улицы и дороги находятся под контролем коммунальных служб. Дворами занимаются управляющие компании, уточнило «Утро.ру».

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Если ни те, ни другие на жалобы не реагируют, следует обратиться в жилищную инспекцию или администрацию, заключил Абдуллаев.

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