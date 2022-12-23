23 декабря 2022, 22:55
Россиянам рассказали, куда жаловаться на неубранный снег во дворах
Эксперт Абдуллаев пояснил, куда обратиться по вопросу неубранного снега
Эксперт Народного фронта Темур Абдуллаев рассказал россиянам, куда можно обратиться, чтобы дворы расчистили от снега. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».
Улицы и дороги находятся под контролем коммунальных служб. Дворами занимаются управляющие компании, уточнило «Утро.ру».
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Если ни те, ни другие на жалобы не реагируют, следует обратиться в жилищную инспекцию или администрацию, заключил Абдуллаев.
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ЖКХ
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