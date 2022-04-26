Россиянам рассказали, куда выгоднее всего вкладывать сбережения

Основатель Video Inside Александр Мамичев рассказал, что самое ожидаемое событие для всего мирового фондового рынка — это повышение ставки со стороны ФРС. Регулятор может поднять ее на 0,5–0,75%. О том, какие варианты выгодного вложения денег сейчас существуют для россиян, написал Life.

По словам старшего персонального брокера «БКС Мир инвестиций» Тимура Баянова, несмотря на растущую инфляцию, рынок становится привлекательным для инвестиций. Сейчас, на его взгляд, лучше всего создать диверсифицированный портфель, рассчитанный на долгую перспективу.

«Сейчас не стоит делать краткосрочную ставку на один определенный сектор. Диверсификация инвестиций по разным фондам, классам активов, географическим регионам и секторам может помочь снизить риск. Ключевые секторы для инвестирования — это энергетика, сырьевые товары и драгоценные металлы. Стоит выбирать акции стоимости, выплачивающие дивиденды, которые могут обеспечить доходность, опережающую инфляцию. Мы также считаем, что 2022 год станет тем самым „одним годом из пяти“, когда акции стоимости вырвутся в лидеры», — сказал Баянов.

По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, наиболее простым способом защитить средства от инфляции являются облигации. Сейчас можно без всяких проблем найти доходность в 12% и бумаги, которые продаются за 80–85% от номинала. Также перспективным для сохранения средств от инфляции является золото.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что сейчас по-прежнему актуальны вклады в банках, где достаточно высокие ставки.