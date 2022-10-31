Россиянам рассказали, куда вкладывать средства, чтобы не прогореть | 360°

Общество 31 октября 2022, 13:04 Россиянам рассказали, куда вкладывать средства, чтобы не прогореть

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Издание NEWS.ru пообщалось с аналитиками компаний «Финам» и «Альфа-Капитал», которые дали советы россиянам по поводу инвестиций.

В первую очередь эксперты заявили, что не стоит «класть все яйца в одну корзину». Они предожили диверсифицировать риски, то есть распределять инвестиции в разные рынки, отрасли, инструменты. Речь идет не только об акциях и облигациях, но и о валютах, драгметаллах, недвижимости.

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Далее аналитики советуют выбирать инструменты, в которых между вами и объектом инвестиций меньше посредников. Если вы планируете купить нефть или биржевой индекс, то лучше взять фьючерс на них, а не долю в ETF.

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Покупать золото лучше всего на Московской бирже. Эксперты отмечают, что этот актив считается одним из самых надежных для сохранения сбережений во время кризиса.