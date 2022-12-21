Общество 21 декабря 2022, 16:33 Россиянам рассказали, куда обращаться при падении сосулек с крыш Юрист Александр Хаминский: при повреждении имущества необходимо сделать фотофиксацию

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Зимний период опасен последствиями от непогоды. Юрист Александр Хаминский в беседе с News.ru рассказал, какой последовательности действий придерживаться при падении сосулек и глыб с крыши.

По словам эксперта, если при падении сосулек повредилось личное имущество, то в таком случае необходимо зафиксировать повреждения на фото и позвонить в полицию.

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В случае получения различных травм пострадавшему стоит вызвать скорую помощь. Практически во всех случаях виновата будет управляющую компания, которая не смогла оказать услуги, отвечающие всем требованиям безопасности.

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