Общество 05 декабря 2022, 15:28 Россиянам рассказали, куда обращаться из-за неубранного снега

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в разговоре с «Парламентской газетой» рассказала, куда обращаться в случае неубранного зимой снега во дворах.

По ее словам, этими вопросами должна заниматься управляющая компания, либо товарищество собственников жилья. Сотрудники управляющей компании должны не только следить за тем, чтобы двор чистили от снега и наледи, но и за тем, как убирают сосульки с кровли.

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Если управляющая компания не следит за чистотой территории вокруг дома, необходимо обращаться в прокуратуру.

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«Если на ваши жалобы там не реагируют, то тогда нужно писать жалобу в прокуратуру или ГЖИ», — добавила Разворотнева.

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