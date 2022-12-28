Общество 28 декабря 2022, 18:16 Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2023 году Доцент Иванова-Швец: в 2023 году пенсию начнут получать только россияне с правом на льготы РИА «Новости»

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Из-за постепенного увеличения пенсионного возраста в 2023 году на пенсию по старости не выйдет никто, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, выход на пенсию будет происходить через год.

Собеседница издания отметила — так получилось из-за постепенного увеличения пенсионного возраста в стране. С 2019 по 2022 год на пенсию по старости выходили ежегодно, но теперь новые пенсионеры будут появляться в 2024, 2026 и 20208 годах.

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«В 2023 году пенсия может быть назначена только тем, кто имеет право на льготную пенсию. Это педагоги, медицинские работники, имеющие стаж на вредных и тяжелых работах и другие льготные категории», — объяснила Иванова-Швец.

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Речь идет о работниках с Крайнего Севера, имеющих стаж от 15 до 20 лет в таких условиях, многодетных матерях, опекунах и мужчинах и женщинах со стажем работы 42 и 37 лет.

Участников негосударственных пенсионных фондов защитят с 1 января благодаря пакету законов, подписанных президентом Владимиром Путиным. Россияне получат компенсации в случае банкротства НПФ.