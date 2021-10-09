Россиянам рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию

В Пенсионном фонде напомнили, что некоторые категории россиян могут досрочно выйти на пенсию. Речь идет о педагогах, многодетных мамах и творческих работниках. Об этом сообщил официальный сайт фонда.

«Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию после 25 лет стажа в соответствующих учреждениях. Также им необходим 21 пенсионный коэффициент», — отметили в ведомстве.

При этом многодетные мамы могут уйти на пенсию раньше в зависимости от количества детей. Например, если женщина родила пять или более детей, она станет пенсионером в 50 лет.

«Страховая пенсия также назначается лицам, осуществляющим творческую деятельность на сцене в театрах 15–30 лет и достигшим возраста 50–55 лет либо независимо от возраста», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ПФР рассказали, как получить страховую пенсию по старости жителям Подмосковья и Москвы. Для этого нужно соблюдать ряд условий: человек должен достичь установленного пенсионного возраста, иметь нужный стаж и определенное число пенсионных коэффициентов.

В 2021 году выйти на пенсию могут женщины, которые родились в первом полугодии 1965-го, и мужчины, рожденные в первом полугодии 1960-го. Они должны иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Если человек не заработал нужное число коэффициентов, выход на пенсию отложат на пять лет. После этого времени, если он так и не смог достичь нужных показателей, государство назначит социальную пенсию.