Россиянам рассказали, кто может приходить на поверку счетчиков | 360°

Общество 20 октября 2022, 13:25 Россиянам рассказали, кто может приходить на поверку счетчиков

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Журналисты «Парламентской газеты» выяснили, кто имеет право поверять работу счетчиков в квартирах. Новый ГОСТ, который вступит в силу с 1 ноября, был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии.

В ГОСТе содержатся требования к процедуре, средствам и условиям поверки, ее периодичности, оформлению результатов. Специалисты предусмотрели два варианта проведения процедуры и перечня инструментов. Они зависят от того, демонтируется счетчик или нет.

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Контроль за исправностью приборов лежит на ресурсоснабжающей организации. С некоторой периодичностью специалисты обязаны подтверждать работоспособность счетчиков не только на воду, но и на другие ресурсы потребления.

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