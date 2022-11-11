Общество 11 ноября 2022, 03:40 Россиянам рассказали, кому с 1 января ждать повышения зарплаты Доцент Иванова-Швец: с 1 января поднимут зарплаты россиян, чей доход привязан к МРОТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работникам, чей доход зависит от МРОТ, с 1 января 2023 года могут поднять заработную плату. Это связано с тем, что повысится нижний порог оплаты труда, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Экономист сообщила, что индексацию заработной платы планируют провести у сотрудников, которые получают выплаты на уровне МРОТ, а также у работников государственной сферы. А вот в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации.

Реклама

К примеру, в нефтегазовой и банковской сфере зарплата может подниматься каждый год или расти в соответствии с финансовыми результатами компаний после публикации годовой отчетности.

Реклама

Минтруд России ранее представил новую версию закона «О занятости населения». В ведомстве предложили изменить правила начисления пособия по безработице, а также создать реестр работодателей с «серой» зарплатой.