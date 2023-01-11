Общество 11 января 2023, 15:46 Россиянам рассказали, кому противопоказано участвовать в Крещенских купаниях Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отказаться от Крещенских купаний

Читать 360tv в

Многие православные россияне активно принимают участие в традиционных Крещенских купаниях, которые ежегодно проходят 19 января. Однако далеко не всем можно окунаться в прорубь, сообщил сайт Utro.ru.

Лучше всего пропустить купания тем людям, у которых отмечается ослабленный иммунитет. Совсем отказаться от ныряния в прорубь стоит при нарушениях в работе почек и сердечно-сосудистой системы.

Реклама

Также врачи не рекомендуют окунаться беременным женщинам и людям с сахарным диабетом.

Реклама