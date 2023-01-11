11 января 2023, 15:46
Россиянам рассказали, кому противопоказано участвовать в Крещенских купаниях
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отказаться от Крещенских купаний
Многие православные россияне активно принимают участие в традиционных Крещенских купаниях, которые ежегодно проходят 19 января. Однако далеко не всем можно окунаться в прорубь, сообщил сайт Utro.ru.
Лучше всего пропустить купания тем людям, у которых отмечается ослабленный иммунитет. Совсем отказаться от ныряния в прорубь стоит при нарушениях в работе почек и сердечно-сосудистой системы.
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Также врачи не рекомендуют окунаться беременным женщинам и людям с сахарным диабетом.
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