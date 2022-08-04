Россиянам рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Некоторым категориям россиян — например, тем, кто трудится на вредном производстве, а также полярникам — положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Бонус доступен людям, работающих во вредных или опасных условиях, работающим на Крайнем Севере или по ненормированному графику, работникам представительств РФ за рубежом. Дополнительный отпуск могут получить ветеринары и персонал, работающий с больными туберкулезом сельскохозяйственными животными; специалисты, которые лечат ВИЧ-инфицированных или контактируют с материалами, содержащими вирус; работники, оказывающие психиатрическую помощь; пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и Семипалатинском полигоне; работники воздушного транспорта и не только.

Количество дополнительных дней отдыха у всех разное — например, спортсменам и тренерам дают четыре дня дополнительно, а спасателям дают один день за 24 часа аварийно-спасательных работ, но не больше 15 суток. Больше всего дней дополнительного отпуска могут получить полярники, члены Российской антарктической экспедиции — 44 дня.