Россиянам рассказали, кому может грозить штраф за новые окна

В России участились случаи, когда владельцев новых квартир заставляют демонтировать только что поставленные окна и при этом платить штраф управляющей компании. Об этом сообщил Life.

Один из таких случаев недавно произошел в Санкт-Петербурге. Местный житель после подписания акта о приемке квартиры сразу затеял ее обустройство. Первым делом молодой человек заменил все окна на панорамные. Однако когда представители управляющей компании заметили изменения, они потребовали все вернуть назад. Петербуржец отказался выполнять их требования, но после, пообщавшись со своим юристом, узнал, что действия УК совершенно законны.

«Сейчас участились случаи, когда УК инициируют жалобы в проверяющие инстанции. Такова реакция „управляек“ на общее ужесточение надзора за их деятельностью, которое в начале года предприняла прокуратура. В ряде регионов также приняты специальные нормы, запрещающие что-либо менять в архитектурном облике дома без специального разрешения. Кстати, в Петербурге этот запрет действует давно и распространяется не только на дома, имеющие историческую ценность, но и на обычные панельные», — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

С наступлением лета домоуправленцы должны проводить осмотр фасадов обслуживаемых ими домов и устранить нарушения. В случае, если компания не будет следить за изменениями в облике дома, то она может получить штраф 50 000 рублей за каждый случай.