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Россиянам рассказали, кому могут простить долги за ЖКУ

Юрист Данилов: от долгов по ЖКУ может освободить истечении срока исковой давности

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Долги за жилищно-коммунальные услуги могут включать в себя как основной долг, так и неустойку. Если долги трехлетнего срока давности взимают через суд, человек может заявить о пропуске сроков исковой давности.

Об этом сообщил преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм». Также к освобождению от уплаты долгов может привести признание физического лица банкротом.

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Данилов пояснил, что в случае, если имущество, на которое может быть обращено взыскание, будет включено в конкурсную массу, то обязательства по оплате долгов за ЖКУ могут быть исполнены за счет нее.

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По общему правилу обязательство по оплате долга за ЖКУ прекращается в связи со смертью должника. Но также долги могут перейти к его наследникам.

За период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 году потребителям коммунальных услуг не могут начислять штрафы, поскольку в это время действовал мораторий на начисление пени по долгам за ЖКУ, напомнил адвокат.

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