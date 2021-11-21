Россиянам рассказали, кому должны доплачивать за работу в праздники

Россияне могут рассчитывать на двойную оплату работы в праздничные дни вне зависимости от их графика. Это регулирует положение Трудового кодекса. Об этом Ura.ru рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«Есть положение Трудового кодекса, которое обязывает работодателя точно так же доплачивать за работу в праздничные дни людям, которые работают по графикам сменности, как и тем, кто работает на традиционной пятидневке. При попадании на такой день работодатель должен оплачивать работу не менее чем в двойном размере», — отметил он.

Бабич подчеркнул, что существует также постановление Конституционного суда. Оно обязывает работодателя рассчитывать повышенную оплату, включая все стимулирующие и компенсирующие выплаты. Это значит, что речь не идет о двойной выплате голого оклада. Сотрудник должен получить полную сумму либо выходной в любой другой день вместо повышенной оплаты. Выбор должен сделать сам работник.

При этом управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин подчеркнул, что праздники не могут являться рабочими днями для всех сотрудников. Он уверен: люди должны работать по своему графику, независимо от того, на какие даты выпадают их смены.

«Если это непрерывное производство, то там других вариантов нет», — подчеркнул он.

Забродин добавил, что в трудовом договоре, который компания заключает с сотрудником, могут быть прописаны конкретные обстоятельства, которые повлияют на увеличение размера оплаты в период праздников.