Общество 03 апреля 2024, 04:28 Россиянам рассказали, кого нельзя не впускать в квартиру из-за новых штрафов Юрист Гусятников: штрафы за недопуск газовщиков в квартиры вырастут в пять раз Freepik

Читать 360tv в

Штрафы за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы увеличат в пять раз — Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении. Инициативой могут воспользоваться мошенники, пугая хозяев разными штрафными выплатами. Прежде чем впускать газовщиков в квартиру следует уточнить у управляющей компании насчет проведения проверки в доме. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Аферисты могут приходить в дома и вынуждать платить за ненужное оборудование, якобы необходимое для установки в жилище.

Реклама

«Самый простой способ уточнить, идет ли проверка — позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать», — сказал юрист.

По словам Гусятникова, газовики ходят в специальной форме и носят с собой соответствующее удостоверение.

Ранее зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, не пускающие газовщиков домой для проверки, создают реальную опасность для себя и соседей. Она предложила увеличить штрафы до двух миллионов рублей.