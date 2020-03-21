Россиянам рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад

Китай уже смог сбавить обороты пандемии коронавируса. В России распространение инфекции может пойти на спад или прекратиться уже через два месяца.

«Думаю, что раз Китай сумел подавить у себя эпидемию, и на это у них ушло примерно два месяца, то, наверное, что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев. К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться», — цитирует РИА «Новости» доктора медицинский наук, члена РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолия Альштейна.

При этом он добавил, что для такого прогноза нет никаких гарантий. Более того, с 2019-nCoV мир столкнулся впервые. Несмотря на это, эксперт отметил, что за пару месяцев пандемия может повернуть вспять и в других странах.

Сейчас ученые активно работают над созданием вакцины. Препарат существенно на ситуацию не повлияет, но разработать его необходимо, считает Альштейн.

«Вакцину разработать, применить, еще и чтобы она была полезной, ни за два месяца, ни за полгода невозможно. Но над вакциной обязательно нужно работать, выделять на нее деньги.Нужно создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса», — пояснил он и добавил, что создание препарата занимает продолжительное время.

По словам Альштейна, проверять на коронавирус должны не только те, кто вернулся из других стран и обнаружил у себя симптомы, но и всех страдающих пневмонией.

«Это даст нам хорошее объективное представление, как он в стране распространен. Главный синдром, который дает коронавирус, — это пневмония, именно из-за нее люди умирают. Если у человека нет пневмонии, он не умрет от коронавирусной инфекции», — заключил эксперт.

По состоянию на 20 марта, COVID-19 в России болеют 253 человека, пишет RТ. Врачам удалось вылечить и выписать из больниц 12 пациентов. Всего в мире коронавирусом заражены более 276 тысяч человек.