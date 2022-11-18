Общество 18 ноября 2022, 03:20 Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году Юрист Бабич посоветовал россиянам брать отпуск в 2023 году в марте, августе или октябре РИА «Новости»

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Юрист в области трудового права Олег Бабич рассказал, в каком месяце лучше брать отпуск в будущем году в зависимости от того, какую выгоду человек пытается получить. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему март, август и октябрь, а также январь и май являются самыми оптимальными месяцами.

Бабич объяснил, что выбирать можно двумя способами: пытаясь получить максимально возможные выплаты за этот период или желая побольше отдохнуть.

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В первом случае нужно выбирать такой месяц, где меньше всего выходных и праздничных дней.

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«У нас платят за календарные дни, при расчете отпускных учитывается среднедневной заработок, исходя из календарных дней. Соответственно, чем больше рабочих дней, тем выгоднее», — сказал Бабич.

В следующем году самыми выгодными будут март, август или октябрь.

Если же человек хочет растянуть отпуск, то ему нужно выбирать месяц, в котором много праздников, и совмещать праздничные дни с отпускными. Это январь и март.