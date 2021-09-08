Россиянам рассказали, когда выгоднее продавать загородный дом

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в рынок загородной недвижимости. О том, какой период лучше всего выбрать для продажи дома, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Об этом написал Life.

По его словам, нет ничего странного в том, что загородные дома дорожают. Ввиду того, что границы во многие европейские страны до сих пор закрыты, все внимание россиян переместилось на загородное жилье и российские курорты. Однако осенью спрос немного охладится. Серьезный спад настанет только тогда, когда препятствия в передвижении по миру сведутся к минимуму.

Перед продажей дома эксперт рекомендует проверить спрос публикацией объявления. По реакции потенциальных клиентов уже можно будет понять, получится ли заключить сделку по той цене, которую хочет продавец.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что оптимальное время для продажи дома зависит от того, в каком состоянии находится недвижимость. По его словам, продавать лучше всего весной, идеален будет май месяц. А вот дачи с проблемами собственники любят продавать в ноябре и декабре, так как легче скрыть дефекты строительства. В такие месяцы цены ниже, но и проверять дом покупатели будут тщательнее, подытожил эксперт.