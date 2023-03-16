Общество 16 марта 2023, 17:05 Россиянам рассказали, когда выгоднее брать ипотеку

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На сегодняшний день на рынке недвижимости в стране фиксируется снижение цен, россияне продолжают брать ипотечные кредиты. О лучшем времени для оформления ипотеки рассказала специалист по недвижимости Ксения Аверс в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, перед подачей заявки на ипотеку необходимо ознакомиться с предложениями пяти ведущих банков.

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Эксперт подчеркнула, что выгодные предложения появляются в финансовых организациях исходя от выполнения плана, поэтому лучшим временем для оформления кредита является начало месяца.

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