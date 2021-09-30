Россиянам рассказали, когда власти могут забрать земельный участок

Собственник может лишиться своего земельного участка по основаниям, прописанным в Земельном кодексе. Об этом предупредил " доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы «Стрембелев и партнеры» Сергей Стрембелев.

«По общему правилу, изъятие в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения возможно, если эти объекты предусмотрены в генеральном плане и проекте планировки территории», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что перечень оснований для изъятия земли является закрытым. По словам юриста, органы власти не могут занимать земельный участок, если еще не завершена процедура изъятия и не выплачено возмещение. Такие правила есть в законодательстве.

За отнятую землю ее владелец должен получить компенсацию. В нее входит не только рыночная цена участка, но и стоимость всей законно построенной на нем недвижимости. Возмещение можно получить деньгами или в виде другого участка земли. Причем стоимость этого участка должна быть равнозначна цене изымаемой земли. Для подобного обмена потребуется согласие как собственника, так и властей.