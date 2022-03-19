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    19 марта 2022, 03:10

    Россиянам рассказали, когда в магазины вернется сахар

    Экономист Переславский: сахар появится в магазинах после прекращения ажиотажа

    Дарья Бунякова

    Для массовой скупки сахара нет никаких оснований, но россияне продолжают опустошать прилавки. Товар вернется на полки магазинов, когда прекратится ажиотаж. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

    Россиянам рассказали, когда в магазины вернется сахар

    По словам эксперта, сахар действительно подорожал, но ценники увеличились не только на него. Как пояснил Переславский, к увеличению стоимости приводит инфляция, подорожание топлива и ЖКУ. При этом реальной проблемы для появления дефицита сахара нет.

    «Ситуация объясняется только тем, что некоторые продукты питания раскупаются с таким ажиотажем, что работники магазинов не успевают выставить их на полки, а завозы различной продукции происходят не каждый день», — сказал аналитик агентству «Прайм».

    Он добавил, что причины такого роста спроса на сахар непонятны. Как отметил Переславский, сегодняшний дефицит является полностью рукотворной историей. Причем создали нехватку сахара в магазинах сами же россияне.

    Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев призвал население не бояться дефицита продовольствия, так как страна обеспечивает сама себя.