Россиянам рассказали, когда в магазины вернется сахар

Для массовой скупки сахара нет никаких оснований, но россияне продолжают опустошать прилавки. Товар вернется на полки магазинов, когда прекратится ажиотаж. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам эксперта, сахар действительно подорожал, но ценники увеличились не только на него. Как пояснил Переславский, к увеличению стоимости приводит инфляция, подорожание топлива и ЖКУ. При этом реальной проблемы для появления дефицита сахара нет.

«Ситуация объясняется только тем, что некоторые продукты питания раскупаются с таким ажиотажем, что работники магазинов не успевают выставить их на полки, а завозы различной продукции происходят не каждый день», — сказал аналитик агентству «Прайм».

Он добавил, что причины такого роста спроса на сахар непонятны. Как отметил Переславский, сегодняшний дефицит является полностью рукотворной историей. Причем создали нехватку сахара в магазинах сами же россияне.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев призвал население не бояться дефицита продовольствия, так как страна обеспечивает сама себя.