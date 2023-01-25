Общество 25 января 2023, 17:39 Россиянам рассказали, когда стоит задуматься о смене работы

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Некоторых россиян не устраивает их текущее место работы, однако они не торопятся увольняться и искать предложения по вакансиям. О том, при каких признаках человеку стоит сменить работу, рассказала карьерный эксперт столичной службы занятости Светлана Семеренко в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, токсичная атмосфера в коллективе является одним из показателей того, что пора менять работу. Также поискать новое место стоит при постоянных и неоправданных жалобах начальства к сотруднику.

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Кроме того, существенной причиной становится отсутствие перспективы и карьерного роста в фирме.