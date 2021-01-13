Россиянам рассказали, когда стоит выкинуть новогоднюю ель

Новогоднюю ель не стоит держать в квартире дольше положенного. Обычно дерево можно выкинуть к старому Новому году: к этому сроку оно, скорее всего, уже будет непривлекательным на вид и начнет гнить.

Две недели являются оптимальным сроком хранения ели. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Обычно елку держат дома до старого Нового года, а потом уже выбрасывают. <...> Я бы больше двух недель дома не держал», — сказал он.

Такие сроки специалист назвал разумными: если ель будет стоять дома слишком долго, то начнет осыпаться, может начаться гниение, появится плесень.

Однако скидку можно сделать на отопительный сезон. В этот период воздух в квартирах достаточно сухой, и плесень будет развиваться не очень быстро. И если выбрасывать елку желания нет, то можно оставить ее еще ненадолго.

С 15 января в 20 крупных городах Подмосковья начнут работу порядка 200 точек, куда можно сдать новогоднее дерево на утилизацию. Принимать на них сосны, ели и пихты.