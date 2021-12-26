Россиянам рассказали, когда стоит отказаться от банковских карт

Если вы потеряли банковскую карту, то восстанавливать ее придется в обязательном порядке, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что исключение составляют случаи ухода в другой банк. Однако и при таком раскладе нужно расторгнуть договор с предыдущей кредитной организацией. Деньги же необходимо перевести на другой счет или закрыть оставшийся лимит.

Если этого не сделать, банк спишет плату за обслуживание карты. При этом из-за пеней и штрафов может существенно возрасти даже небольшая задолженность.

По словам Уткина, оптимально иметь на руках не больше четырех банковских карт. Из них — не больше двух кредитных.

Одна карта может быть зарплатная или использоваться для получения скидок по госпрограммам. Другая карта — с широкими возможностями для получения кэшбэка, отметил юрист. Еще одна банковская карта может быть специализирована под продуктовые магазины или автозаправки.

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию для проведения своих операций. Теперь они начинают аферы с заполнения формы жертвой на фишинговых сайтах. В одном из банков объяснили, что для предотвращения подобных списаний нужно внимательно читать сообщения от банков с кодом подтверждения, в которых обычно указано его назначение.