Россиянам рассказали, когда снизятся цены на яйца

В России цены на яйца не снижаются и продолжают расти, за неделю повышение составило 1,5%. Например, в столице десяток можно купить за 109 рублей. Но после Пасхи все должно стабилизироваться. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

По данным IT-компании «Эвотор», в Москве десяток яиц перед Пасхой может стоить дороже, чем на Камчатке.

Эксперты считают, что яйца уже достаточно подорожали и отыграли рост себестоимости. По их мнению, после традиционного краткосрочного повышения перед Пасхой цены стабилизируются, а может, даже снизятся.

«Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,5%, в том числе в 30 субъектах РФ — на 0,1–1,4%, в 30 субъектах — на 1,5–2,4%, в 15 субъектах — на 2,5–4,6%», — рассказали в пресс-службе Росстата.

Цены не изменились только в четырех регионах. В шести даже снизились на 0,1–1,4%. В период с 6 по 12 апреля яйца подорожали на 2,3%. Более того, рост цен к 19 апреля с начала года составил 13,3%. Также с начала года куриное мясо подорожало на 14,6%.