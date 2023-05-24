Общество 24 мая 2023, 04:36 Россиянам рассказали, когда прекратятся отключения горячей воды Глава МЖК Крохин: отключения горячей воды прекратятся при замене труб на синтетические РИА «Новости»

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Глава Московского жилищного союза Константин Крохин рассказал, когда в домах россиян перестанут отключать горячую воду. По его словам, это произойдет, когда старые трубы заменят на синтетические, сообщило радио Sputnik.

Отключения происходят летом на 10-14 дней, в некоторых регионах воду централизованно отключают два раза в год. Это необходимо для проведения профилактических работ в теплосетях. Опрессовка труб направлена на выявление утечек и недостатков в трубопроводах.

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Центральная система отопления — это недорогой и надежный способ снабжать теплом большую часть населения страны. Поэтому она останется.

«Но с ростом технологических возможностей появляются современные синтетические трубы, у которых ресурс от 50 до 100 лет. Это значит, что они долго не будут повреждаться и можно будет проверять их состояние дистанционно, с использованием удаленных приборов, роботов, которые проходят по трубам», — рассказал эксперт.

Когда металлические трубы заменят на синтетические, гидравлические испытания канут в лету. Но это процесс долгий и на него потребуется не одно десятилетие.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье для подготовки к следующему отопительному сезону проведут ремонты и модернизацию котельных, на что выделено более миллиарда рублей. Еще почти три миллиарда направят на развитие системы водоснабжения в регионе.