Россиянам рассказали, когда подешевеют продукты в магазинах

Банк России допустил возможное снижение индекса цен на продукты питания. Произойти это может в конце августа — начале сентября 2022 года.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил об этом на пресс-конференции. Его процитировал сайт kp.ru.

«В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе–сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер», — объяснил Заботкин.

Представитель регулятора отметил, что это не стоит считать дефляцией, потому что «ее попросту не будет».

Росстат сообщил о падении цен на товары и услуги в июне на 0,35%. Самое значительное влияние на возникшую дефляцию оказало падение цен на сезонную плодоовощную продукцию.

Минэкономразвития РФ спрогнозировало инфляцию к концу года на уровне ниже 14%. Это оптимистичней майского прогноза, но все равно много, подчеркнул независимый аналитик Александр Разуваев.