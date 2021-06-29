Россиянам рассказали, когда отцы смогут получить материнский капитал

Отцы смогут получать материнский капитал на детей, которые родились от суррогатных матерей и живут в полной семье с приемной матерью. Такое решение принял Конституционный суд — он признал, что лишение мужчин такого права противоречит основному закону страны.

Об этом сообщил ТАСС. Во время разбирательства суд рассмотрел статью ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на предмет соответствия Конституции. В ней прописано, какие категории граждан имеют право на дополнительную поддержку.

«Для таких мужчин, которые признаны отцами детей в установленном порядке, имеют полноценную семью, жену, которая усыновила или удочерила детей, для них с сегодняшнего дня возможно получение материнского (семейного) капитала», — процитировало агентство слова судьи Сергея Маврина.

Об этом Маврин заявил после окончания заседания. Он также подчеркнул, что остальные одинокие мужчины, которые являются отцами детей от суррогатных матерей, не входили в исследование.

Постановление вынесли по обращению Конаковского горсуда Тверской области. Там рассматривали дело мужчины, который стал отцом двух девочек от суррогатной матери, а затем женился. Его супруга удочерила детей и обратилась в Пенсионный фонд, чтобы получить материнский капитал, но ей отказали.

Вслед за ней в ПФР пошел отец девочек, но тоже получил отказ. В фонде отметили, что закон не позволяет супругам получить материнский капитал в таких условиях. Мужчина решил, что это решение незаконно, и обратился в суд. В результате Конституционный суд назвал отказ в выплате поддержки таким семьям незаконным и обязал органы законодательной власти внести изменения.