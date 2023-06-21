Общество 21 июня 2023, 23:59 Россиянам рассказали, когда начнется сезон арбузов Агроном Викулов: покупать арбузы можно со второй половины июля РИА «Новости»

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Арбузы уже появились на прилавках магазинов, но торопиться с их покупкой не стоит. Сезон бахчевых начнется не раньше второй половины июля. Об этом предупредил агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов. Его слова привели «Известия».

Большинство россиян ждут, когда созреют самые вкусные арбузы — астраханские. Помимо них спелостью и вкусом отличаются оренбургские арбузы. Также хороши бахчевые из Краснодарского края и Севастополя.

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Что касается ранних арбузов, с ними надо быть осторожнее. Они имею повышенное содержание нитратов.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик из Кемеровской области насмерть отравился арбузом. Эксперты утверждают, что главная опасность летней ягоды кроется в ее кожуре. Стоит лопнуть — и внутри начнут развиваться бактерии. Не менее опасно есть немытые плоды из-за пыли и грязи, которые оседают на корке. Они могут попасть в желудок и вызвать тяжелое отравление.