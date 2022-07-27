Россиянам рассказали, когда можно просить льготы и бонусы на работе

Положенные работнику льготы и бонусы оговариваются при приеме в штат, они действуют после прохождения испытательного срока, заявила Lifе административный директор hh.ru Марина Лобынцева.

Работник может попросить медицинскую страховку, а также компенсацию занятий спортом. В некоторых компаниях оплачиваются обеды и транспортные расходы.

Большинство льгот появились во время пандемии, когда работодатели захотели сохранить лояльность сотрудников, пояснила эксперт. Именно в такие моменты нужно не стесняться и просить бонусы, подчеркнула она.

У каждого сотрудника есть право высказывать собственное мнение, в том числе на поддержку со стороны компании. Чаще всего бонусы предусмотрены в IT-сфере и на производствах — простым специалистам и топ-менеджерам.

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