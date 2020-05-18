Россиянам рассказали, когда можно будет гулять и ходить в кино как раньше

В условиях распространения коронавируса маски придется носить всем. Нескоро вернутся в обычный режим прогулки, о походе в кино тоже думать рано.

Сейчас Роспотребнадзор готовит рекомендации по работе всех видов транспорта. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова, которую процитировало РИА «Новости».

«Там предусмотрен масочный режим для всех», — подчеркнула она. Указания Роспотребнадзор полностью сформирует в ближайшие полторы недели.

Попова обратила внимание и на то, когда россиянам разрешат гулять так, как они давно привыкли.

«Прогулки, к которым мы привыкли, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Не стоит ждать и скорого открытия кинотеатров. По словам Поповой, отметил ТАСС, они заработают «после всех трех этапов смягчения» введенных из-за коронавируса ограничений. «Подобные заведения» откроются в это же время. В Москве и других регионах до 31 мая действует режим самоизоляции.

На сегодняшний день в России 290 678 подтвержденных случаев COVID-19. С начала эпидемии вылечились 70 209 человек, еще 2722 скончались.