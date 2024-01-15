Общество 15 января 2024, 03:24 Россиянам рассказали, когда могут не назначить пенсию Юрист Соловьев: страховую пенсию могут не назначить из-за недостатка баллов Freepik

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Социальный фонд может отказать в назначении страховой пенсии в ряде случаев. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

За назначением пенсии специалист рекомендовал обращаться заранее, лучше всего за месяц до наступления пенсионного возраста.

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«Это позволит специалистам фонда провести предварительную работу — обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе Социального фонда и необходимых для своевременного и правильного назначения выплат», — рассказал Соловьев.

Социальный фонд может отказать в страховой пенсии в ряде случаев. Причиной отказа может послужить нехватка пенсионных баллов или недостаточный трудовой стаж. В 2024 году для получения страховой части пенсии необходимо не менее 15 лет стажа и не менее 28,2 балла ИПК.

В России 1 февраля пройдет вторая волна индексаций социальных выплат. Повысится размер материнского капитала за рождение первого ребенка и выплаты для Героев России и Героев Труда.