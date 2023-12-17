Общество 17 декабря 2023, 08:07 Россиянам рассказали, когда лучше покупать елку Роспотребнадзор: живу елку лучше покупать в 20-х числах декабря Freepik

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Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря — если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отметили: чтобы дерево простояло долго, оно должно быть ровным, с одной макушкой, ствол — достаточно толстым и без трещин. Ветви у качественной елки гибкие, иголки — насыщенного изумрудного цвета. Если растереть в руках несколько ее хвоинок, можно ощутить характерный запах.

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Лучше попросить упаковать елку в пластиковую сетку — так меньше шансов, что она пострадает при переноске. А дома перед установкой и украшением новогоднего дерева стоит ненадолго — максимум часа на три — поставить его в прохладное место, чтобы оно адаптировалось к теплу постепенно.

Ранее дизайнер интерьеров Диана Тараканова посоветовала в преддверии Года Дракона украсить елку красными бантами с длинными хвостами. А вот гирлянды для стволов, дождик и мишура, по ее словам, удешевят вид дерева.