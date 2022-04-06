Россиянам рассказали, когда будет выгодно покупать квартиры в Приморье

Директор агентства недвижимости «Метры» Владимир Закурко рассказал россиянам, когда будет выгодно покупать квартиры в Приморье. По словам риелтора, лучшее время для квартирного вопроса — сейчас. Об этом написал «ФедералПресс».

За понижением ставок ипотечных кредитов следует и спрос, что в результате отражается и на росте цен.

«То, что сейчас ставки по ипотекам высокие — это психологически очень сложно принять, но зачастую у наших клиентам не нужно брать глобальных сумм, много клиентов, которые продают, например, однокомнатную квартиру, условно говоря, за шесть миллионов и покупают двухкомнатную, добавив 1-2 миллиона рублей. И когда они берут эту разницу, то в процентном соотношении она получается не глобальная», — отметил Закурко.

Сегодня спросом пользуется недвижимость в новостройках из-за «дальневосточной ипотеки». Ранее приморцы старались покупать вторичное жилье.

«Если это молодежь, у которой есть возможность взять „дальневосточную ипотеку“, то я все-таки рекомендую ее брать. Если люди ходят жить в центре и у них есть определенных бюджет, то это тогда „вторичка“», — заключил риелтор.