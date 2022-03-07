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    07 марта 2022, 03:24

    Россиянам рассказали, какую технику стоит купить прямо сейчас

    Инвестиционный стратег Суверов посоветовал поторопиться с покупкой бытовой техники

    Дарья Бунякова

    Если вы давно присматривали себе новую бытовую технику, то с ее покупкой лучше поторопиться. Некоторые товары могут временно исчезнуть из магазинов, а другие — подорожать. Об этом предупредил инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.

    Россиянам рассказали, какую технику стоит купить прямо сейчас

    По словам специалиста, пока часть бытовой техники продается по старым ценам. Если холодильник, стиральная машина или что-то еще действительно нужны, то лучше купить их сейчас.

    «Однако нужно понимать, что бытовая техника — не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно», — сказал Суверов агентству «Прайм».

    Он отметил, что бытовая техника с высокотехнологичными составляющими может на время исчезнуть из российских магазинов. Речь идет о товарах, которые завозят из Европы, США и Японии. Мелкая бытовая техника может остаться на полках, но ее стоимость может вырасти на 30-40%.

    Сейчас спрос на бытовую технику опережает пополнение запасов. Причина частична связана с логистикой, так как некоторые иностранные компании объявили бойкот России.