Россиянам рассказали, какую технику стоит купить прямо сейчас

Если вы давно присматривали себе новую бытовую технику, то с ее покупкой лучше поторопиться. Некоторые товары могут временно исчезнуть из магазинов, а другие — подорожать. Об этом предупредил инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.

По словам специалиста, пока часть бытовой техники продается по старым ценам. Если холодильник, стиральная машина или что-то еще действительно нужны, то лучше купить их сейчас.

«Однако нужно понимать, что бытовая техника — не столько ликвидный и довольно специфический актив ограниченного назначения, много таких товаров купить затруднительно», — сказал Суверов агентству «Прайм».

Он отметил, что бытовая техника с высокотехнологичными составляющими может на время исчезнуть из российских магазинов. Речь идет о товарах, которые завозят из Европы, США и Японии. Мелкая бытовая техника может остаться на полках, но ее стоимость может вырасти на 30-40%.

Сейчас спрос на бытовую технику опережает пополнение запасов. Причина частична связана с логистикой, так как некоторые иностранные компании объявили бойкот России.