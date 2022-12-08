08 декабря 2022, 15:08
Россиянам рассказали, какую пиротехнику можно приобрести на Новый год
«ФедералПресс»: купить 4-й и 5-й класс пиротехники можно только при наличии лицензии
Издание «ФедералПресс» рассказало, какие виды пиротехники существуют, и какие можно смело покупать на новогодние праздники.
Вся пиротехника, по словам экспертов, делится на пять классов. Человек самостоятельно может приобрести в магазине фейерверки и петарды с первого по третий класс.
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«Купить четвертый и пятый класс пиротехники можно только при наличии лицензии, но такие вещи используются лишь специализированными организациями, к примеру для проведения городских салютов», — добавили эксперты.
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На Новый год можно обзавестись фонтанами, римскими свечами, петардами и ракетами. Фонтан может выстрелить на высоту восемь метров, рассыпавшись на яркие искры. Римские свечи, в отличие от фонтанов, могут вылетать на высоту до 30 метров. Причем каждый взрыв сопровождается хлопком.
Петарды в основном используются для создания шумового эффекта. Некоторые из них могут испускать разноцветный дым. Высота ракет достигает от 15 до 100 метров. Такая пиротехника может оставлять шлейф дыма и яркий столб разноцветных искр.
Новый год
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