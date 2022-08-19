Россиянам рассказали, какую недвижимость можно приобрести в Москве за 3 млн руб

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев рассказал российским гражданам, можно ли купить жилье в Москве на сумму до четырех миллионов рублей. Об этом написал сайт Est-a-Tet.

По словам эксперта, за 3,3 миллиона рублей предлагаются апартаменты в проекте «Причал» в Левобережном районе. Примерно за такую же цену можно купить студию площадью 9,1 квадратных метров в проекте «Лофт на Херсонской 41А» в Черемушках, сообщили «Дни.ру».

В жилом комплексе «New Form Аминьевское» в Очаково-Матвеевском районе цены на квартиры площадью 12,3 квадратных метра начинаются от 3,4 миллиона рублей. В проекте «Апартаменты в Кусково» в районе Вешняки — от 3,5 миллиона рублей за 10,5 квадратных метра.

Застройщик жилого комплекса «Лофт на Вернадского» в районе Проспект Вернадского предлагает апартаменты стоимостью 3,8 миллиона рублей. Площадь такой квартиры — 11 квадратных метров.