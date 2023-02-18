Общество 18 февраля 2023, 05:07 Россиянам рассказали, какую муку выбрать для приготовления блинов на Масленицу Роспотребнадзор: для приготовления блинов следует выбирать овсяную или гречневую муку Pxhere

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Для приготовления блинов следует отдавать предпочтение не пшеничной муке, а овсяной или гречневой. Такой выбор сделает блюдо менее калорийным. Об этом в преддверии Масленицы рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь», — рекомендовали россиянам в Роспотребнадзоре. Это не только снизит калорийность блинов, но и повысит полезные свойства этого блюда.

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При выборе муки также стоит обращать внимание на ее сорт.

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«Самый нежный сорт муки — это высший, потому что мучные частички (0,1 — 0,2 миллиметра) мельче, чем в остальных сортах», — пояснили в пресс-службе. Однако там добавили, что в такой муке меньше полезных веществ, чем в муке грубого помола.

Покупать муку лучше всего в бумажных пакетах. Так она сможет «дышать» и дольше сохранит свои свойства. Кроме того, как отметили в ведомстве, мука должна быть «без посторонних включений».

Масленица в 2023 году пройдет с 20 по 26 февраля. К праздничной неделе музеи Московской области подготовят развлекательные программы с квестами, спектаклями и играми для гостей. Интересные и увлекательные мероприятия пройдут во всех округах региона.