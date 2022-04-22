В этих выходные православные верующие будут отмечать Пасху. По этому случаю многие продуктовые магазины уже начали продажу праздничных куличей. О том, что выгоднее, покупать готовый кулич и готовить дома свой, написал «ФедералПресс».

Журналисты выяснили, что ингредиенты для теста в среднем обойдутся в 695 рублей. Около 90 рублей надо потратить на яйца, примерно 80 рублей — на молоко, еще 25 рублей стоят дрожжи, один килограмм муки обойдется в 70 рублей, сливочное масло — 180 рублей, сахар — 50 рублей, изюм — 200 рублей.

Для приготовления глазури потребуется сахарная пудра, стоимость которой составляет 60 рублей, белок яиц уже включен в расчет, и сок лимона — 15 рублей.

В магазинах средняя стоимость куличей варьируется от 160 рублей и выше. Пасхальную выпечку можно приобрести за 230, 260, 390 рублей. Вес такого изделия составит 300-400 граммов, в то время как домашний кулич из выбранных продуктов будет весить около 600 граммов.