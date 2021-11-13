Россиянам рассказали, какую икру не стоит покупать

Заранее запасаться икрой, как черной, так и красной, к Новому году нет необходимости, потому что подорожания этого продукта не будет, уверен президент Союза осетроводов Александр Новиков.

«Начнем с красной икры: путина была хорошая, выловлено было много рыбы, поэтому объем производства красной икры по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. В прошлом году был определенный дефицит, на сегодняшний день подорожания не предвидится, как и к Новому году», — пояснил Новиков в беседе с радио Sputnik.

Он также добавил, что причин ожидать роста стоимости черной икры также нет. По его словам, цена на черную икру уже достаточно много лет не поднималась и не поднимается, потому что это не зависит от вылова. Новиков объяснил, что сегодня вся икра производится в аквакультуре, ее объемы стабильны и удовлетворяют рынок.

Если же запасаться впрок, то по мнению специалиста, лучше выбирать замороженный на месте производства продукт. А вот самостоятельно пытаться заморозить в домашнем холодильнике купленную икру не стоит, считает Новиков.

Он объяснил, что замороженная икра, которая предлагается в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество. Выбирать продукцию лучше ту, где указано место изготовления — Камчатка, Сахалин, Приморье, «а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках».

При этом Новиков категорически не рекомендовал приобретать икру у частных лиц. 90% реализуемого таким способом продукта, по словам специалиста, добыто сомнительным способом, а после обработано в кустарных условиях.

Для заготовки такой икры часто используются запрещенные токсичные консерванты. Кроме того, в таком продукте могут быть болезнетворные микроорганизмы.

Нутрициолог Екатерина Муравская назвала пользу от регулярного употребления красной икры. По словам специалиста, этот продукт не только уменьшает риск развития опасных болезней, но и оказывает существенную пользу мужскому здоровью. Красная икра содержит витамины A, E, D и B, а также калий, фосфор, хлор, марганец и йод. В ней также присутствует лецитин, который нужен для нервной системы и мозговой деятельности. Икра также используется для профилактики сердечных и сосудистых заболеваний, а также укрепляет иммунную систему.