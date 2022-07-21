Россиянам рассказали, какую еду не стоит с собой брать в поезд

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что в поезд не стоит брать с собой скоропортящиеся продукты, например, колбасу, курицу, яйца и сыр. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалиста, существует высокий риск получить отравление из-за неправильного хранения продуктов.

«Колбаса, сыры, творог, курица, яйца — они все портятся. Это есть в поезде опасно. Потому что эти продукты имеют короткий срок хранения. Ближайшие максимум четыре часа это надо будет съесть. В поезде не будет условий холодильника +4 — +6 градусов. Если температура выше, то это уже будет опасно есть. Происходит повышенное размножение бактерий, поэтому есть риск получить пищевую токсикоинфекцию», — добавила диетолог.

Лучше всего для поездки в поезде, на взгляд Диановой, подходят орехи, фрукты и овощи. Также можно взять сухие печенья и чай.

Кроме того, диетолог посоветовала не покупать еду на перронах и в вагонах-ресторанах.