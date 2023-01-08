Общество 08 января 2023, 05:58 Россиянам рассказали, какой штраф можно оспорить зимой Автоэксперт Холодов: штраф за пересечение сплошной линии разметки можно оспорить зимой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автомобилистам в зимнее время года легче, чем в другой сезон, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки. Такого мнения придерживается член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. Он рассказал в беседе с радио Sputnik, при каких условиях это можно сделать.

Как отметил Холодов, обычно средства автоматической фотовидеофиксации не реагируют на нарушение требований разметки, если дорога заснежена.

Реклама

«Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. Если на дороге лежит снег, то на фото не будет видно нарушения», — сказал автоэксперт.

Реклама

По его мнению, водитель, получивший постановление о штрафе после пересечения сплошной линии разметки на заснеженной дороге, может его обжаловать. Особенно, как добавил Холодов, если имеется запись видеорегистратора, на которой не видно разметку под снегом.

Но нужно помнить, что часто разметка дублирует другие требования ПДД.

«Если стоит знак „Крутой поворот“ и ограничена зона видимости, автомобилист должен понимать, где находится сплошная линия разметки, независимо от того, видна она или нет. За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать — здесь все очевидно, и разметка не нужна, такой запрет установлен пунктом 9.2 ПДД», — напомнил Холодов.

Точно также будут обстоять дела и с выездом на полосу для общественного транспорта. Она тоже обозначается не только разметкой, но и дорожными знаками.

Холодов подчеркнул, что для того, чтобы обжаловать штраф нужно, чтобы он был наложен именно за нарушение требований дорожной разметки.

«Это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки — перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки», — объяснил автоэксперт.