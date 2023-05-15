Общество 15 мая 2023, 17:36 Россиянам рассказали, какой штраф грозит за ремонт машины на дачном участке Юрист Ирина Зуй: может быть выписан штраф от трех до пяти тысяч рублей

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Автоюрист, адвокат Ирина Зуй в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, какие штрафы грозят автомобилистам, которые ремонтируют машины на дачных участках.

Как отметила специалист, даже мойка автомобиля не по правилам может грозить штрафом.

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«Это химические элементы, которые могут загрязнить почву. Даже простой ремонт, осмотр тормозной системы может привести к утечкам солей тяжелых металлов и загрязнить не только ваш земельный участок, но и земельный участок ваших соседей», — процитировал kp.ru юриста.

Штраф от трех до пяти тысяч рублей может быть выписан в том случае, если соседи увидели мытье машины ненадлежащим способом, зафиксировали это на камеру и передали кадры в соответствующие органы. А если был нанесен серьезный вред почве, то размер штрафа может составить 10 тысяч рублей, резюмировала Зуй.