Общество 28 декабря 2022, 10:45 Россиянам рассказали, какой сертификат можно преподнести на Новый год в качестве подарка Психолог Матвеева: сертификат на поход в театр позволяет самостоятельно выбрать билет piqsels

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Психолог Анна Матвеева рассказала, почему подарочный сертификат может стать отличным подарком на Новый год. По ее словам, это как палочка-выручалочка для тех, кто не успел купить подарки на праздники, передала «Вечерняя Москва».

Такой подарок можно преподнести тому человеку, с которым вы хорошо знакомы и знаете, чего он может пожелать.

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«Этот вариант подойдет и в тех случаях, когда вы не слишком хорошо знакомы с человеком. Допустим, сертификат в салон красоты — для женщин. А мужчинам можно подарить ваучер на покупку в одном из мужских магазинов одежды», — сообщила психолог.

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Также можно выбрать сертификат на различные услуги или творческие мастер-классы. Хорошим вариантом станет сертификат в театр. Получатель такого подарка сможет сам выбрать спектакль, на который захочет попасть.

По словам представителя одного из интернет-сервисов по продаже сертификатов Алины Тумаян, не совсем уместно дарить сертификаты на алкоголь и на поход в ресторан. Также не стоит делать подарок в виде сертификата на экстремальные мероприятия.