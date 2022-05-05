Россиянам рассказали, какой курс рубля может быть летом

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что российский рубль вполне может укрепиться в летний период. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Ставки сейчас снижаются, хотя основной объем „припаркован“ в депозитах по мартовским ставкам, которые были очень высокими. Соответственно, большого интереса со стороны граждан к покупке валюты на долгосрочную перспективу нет, хотя он понемногу появляется: текущие значения курса очень привлекательны для тех, кто надеется на валюту», — сказал аналитик.

По его словам, в июне или июле начнут высвобождаться средства, которые были размещены в марте на депозитах под очень высокие ставки.

Кочетков привел в пример Индию, которая готова отказываться от предложений США и Европы по энергоносителям и покупать их в России по более низким ценам, чтобы избежать катастрофического энергетического кризиса.